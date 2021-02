Une filière guyano-ardennaise d'importation de cocaïne condamnée à Charleville-Mézières

11 personnes impliquées dans un trafic de cocaïne entre la Guyane et les Ardennes ont été condamnées à des peines allant de 6 mois à 4 ans de prison ce lundi 15 février 2021. En 2018 et 2019, plusieurs kilos de stupéfiants ont été ramenés en avion par ceux que l'on appelle communément des "mules".

11 personnes comparaissaient ce lundi 15 février 2021 devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour leur implication dans un réseau d'importation de cocaïne depuis la Guyane. Elles écopent de 6 mois à 4 ans de prison.

Le principal mis en cause recrutait des passeurs de drogue pour le compte d'une connaissance installée au Surinam et organisait leur voyage. Ces "mules", comme on les désigne communément, faisaient l'aller-retour vers la Guyane en avion, traversaient le fleuve Maroni en pyrogue et ingéraient entre 180 grammes et deux kilos de cocaïne emballées dans des ovules pour les ramener en France métropolitaine.

De la cocaïne revendue en France

5 des onze prévenus ont réalisé une vingtaine de trajets en 2018 et 2019. Tous reconnaissent les faits. Plusieurs d'entre eux, sans casier judiciaire, poussés par la nécessité, se retrouvent condamnés pour la première fois.

Le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Une fois en France, des chauffeurs prenaient en charge les passeurs de drogue à l'aéroport d'Orly la marchandise évacuée dans un appartement de la Ronde-Couture à Charleville-Mézières, elle était écoulée dans le quartier carolomacérien ainsi que dans le Sud de la France.

Le fruit de la vente, plusieurs dizaines de milliers d'euros, était reversé à l'organisateur principal du trafic, localisé au Surinam. Les intermédiaires se servant des commissions au passage, de 700 euros pour 100 grammes transportés par les passeurs, à plusieurs milliers d'euros pour le relais métropolitain de ce trafic international.