Une filière internationale de tabac de contrebande démantelée en Bretagne

Par Lisa Guyenne, France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Loire Océan et France Bleu

Lundi 14 janvier, 21 suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un réseau international de tabac de contrebande. Le résultat d'un an et demi de travail, mobilisant plus de 200 gendarmes, policiers et inspecteurs d'Europol.