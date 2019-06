Une filière normande d'excellence au salon aéronautique du Bourget

Pas un nuage à l'horizon, ciel dégagé pour l'aéronautique normand. Avec 21.000 emplois et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés l'an dernier, la région est la deuxième plus importante de France, dans le secteur. Au salon international du Bourget, cette semaine, son impact ne se dément pas. La Normandie occupe une place de choix dans les allées du Hall 2, avec 43 entreprises présentes.

"On voit plusieurs années à l'avance notre charge de travail, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines industriels", Christophe Deborde, directeur du développement industriel du groupe Sumpar

Toutes sont en plein essor. "On a triplé notre chiffre d'affaires en 10 ans", assure Christophe Deborde, directeur du développement industriel du groupe Sumpar, basé à Boos, près de Rouen. La société de 230 salariés, spécialisée dans la fabrication de pièces élémentaires d'un avion, travaille avec les plus grands groupes tels que Dassault ou Daher. "On a de la chance d'être sur des secteurs très porteurs, se réjouit Christophe Deborde. On a une vision sur du moyen terme, on voit plusieurs années à l'avance notre charge de travail, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines industriels."

Cette vision sur 10 voire 15 ans permet aux sociétés d'investir. Tout le monde en profite. Les grosses entreprises, Safran ou Thalès en tête, mais aussi les plus petites, comme Factem à Bayeux. Elle vient de remporter un beau marché, au nez et à la barbe des Américains : équiper tous les Airbus en haut parleurs et casques pour communiquer entre pilotes. La fabrication de près de 8.000 modèles par an va bientôt débuter. Elle va s'étaler sur une quinzaine d'années et va obliger l'entreprise à recruter.

Les casques réalisés par la société Factem seront utilisés bientôt dans les cockpits des avions Airbus. © Radio France - Adrien Bossard

Des difficultés pour recruter

Cette croissance rapide de l'aéronautique en Normandie incite à l'embauche : plus de 1.300 l'an dernier dans la région. Et encore, ce n'est pas assez compte tenu des besoins. Les patrons ont du mal à trouver des ouvriers qualifiés, à l'image de CPM Industries, près du Havre. Son président, Benoist Panchout, a mis plus de six mois à trouver deux chaudronniers. Cela a été, selon lui, "un frein dans la croissance" de son entreprise