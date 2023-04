Une fillette de 5 ans sauvée d'un incendie par un policier municipal et un voisin à Béziers

Les policiers municipaux de Béziers ont une nouvelle fois fait preuve de sang froid pour aller sauver ce mercredi 18 avril une fillette de 5 ans. L'enfant était bloquée dans son appartement au cinquième étage, rue de Louvois, juste en face de la galerie marchande Le Polygone.

"Heureusement qu'elle ne s'est pas jetée du balcon..."

La gamine s'était réfugiée sur le balcon et appelait à l'aide à cause d'un incendie. Ses cris ont été heureusement entendus par le voisin d'en face, qui a aussitôt prévenu la police municipale. Sans attendre l'arrivée des pompiers, un fonctionnaire s'est aussitôt rendu devant la porte d'entrée de l'appartement, accompagné d'un agent immobilier dont les locaux sont situé en contrebas du bâtiment de six étages

"S'ils n'étaient pas intervenus à temps, ça aurait été catastrophique !"

À l'aide d'un pied de biche et d'une hache, ils ont défoncé la porte d'entrée renforcée d'une serrure de trois points et ont évacué l'ensemble des résidants. Les dégâts sont encore visibles au sol de l'appartement, comme France Bleu Hérault l'a constaté.

La petite fille était toute seule à son domicile, sa maman était au travail, précise une voisine. Son frère de 15 ans qui la gardait s'était absenté. C'est à ce moment-là que l'incendie s'est déclaré dans la cuisine au niveau de plaques de cuisson.

Sans cette intervention rapide, quelle attitude aurait eu la fillette ? Un voisin aurait été retenu par un autre voisin. Il voulait escalader son balcon pour atteindre l'enfant, en bonne santé à cette heure.

Les policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, n'ont pas démérité ces derniers jours. Mardi, une retraitée de 92 ans a été sauvée d'une mort certaine grâce à l'intervention des fonctionnaires du commissariat de Béziers. Cette handicapée, qui ne peut pas se déplacer, appelait à l'aide alors qu'un incendie venait là aussi de se déclarer à son domicile