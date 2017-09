Une fillette de 10 ans retrouvée morte près de Rouen

Une fillette de 10 ans a été retrouvée morte à son domicile ce vendredi midi à Grand-Couronne près de Rouen.

Un drame à Grand-Couronne, près de Rouen ce vendredi après-midi. Une fillette de 10 ans a été retrouvée morte à son domicile ce vendredi midi.

A l'arrivée des secours et de la police, il n' y avait déjà plus rien à faire. L'enfant était avec sa maman, sa tante et un secouriste appelé par la famille. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.

Le parquet de Rouen a ouvert une enquête de recherche des causes de la mort. Elle a été confiée à la sûreté départementale. Une autopsie et des examens médicaux seront réalisés en début de semaine pour tenter de comprendre la cause du décès.

Aucun élément ne permet de l'expliquer pour le moment. Le corps de l'enfant ne portait pas de traces de coups. A la demande de la ville de Grand Couronne, une cellule psychologique devrait être mise en place au collège de la petite fille en début de semaine.