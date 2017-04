Une fillette de 10 mois décède dans une structure d'accueil d'urgence en Isère

Vendredi soir, un bébé de 10 mois, placé sur décision de la justice dans une pouponnière, a été retrouvé inanimé dans son lit, la tête coincée entre les barreaux. La fillette est décédée et une enquête a été ouverte.

Le drame s'est noué vendredi soir, entre 20 heures et 21 heures à la pouponnière "La courte échelle" sur la commune de Jardin, près de Vienne. Une fillette de 10 mois, qui avait été confiée en juillet dernier sur décision judiciaire à cette structure d'accueil d'urgence, a été retrouvée inanimée dans son lit par le personnel, comme le révèlent mardi midi nos confrères du Dauphiné Libéré. Selon nos information, au moment des faits, quatre salariés sont alors présents, ils surveillaient l'unité des moins de 4 ans et celle des 4-11 ans. Immédiatement, le personnel tente une réanimation, prévient les secours qui prennent le relais. En vain. Le décès de la fillette est constaté peu avant 21 heures. Ses parents résident dans le département.

"Une équipe sous le choc" selon le directeur général

L'enfant a été retrouvée la tête coincée entre les barreaux de son lit. Ce lit était aux normes, selon les premiers éléments, et a été saisi pour les besoins de l'enquête qui a été ouverte dans la foulée du drame. Une autopsie pour recherche des causes de la mort a été demandée. Dès le soir des faits, une partie du personnel présent a été entendu. Les auditions se sont poursuivies ce week-end et le directeur général de l'association Œuvre de Saint-Joseph qui gère la structure sera pour sa part entendu tout prochainement.

Azedinne Beghidja, que nous avons contactés, évoque "une équipe sous le choc, très affectée et qui restera marquée par ce drame". Il précise qu'une cellule psychologique a été mise en place et qu'en fin de semaine, lors du traditionnel temps de réunion d'équipe, la psychologue de l'établissement interviendra.

"La courte échelle" a ouvert ses portes à Jardin en juillet 2003 après une activité sur Vienne. Elle prend en charge 20 enfants jusqu'à 11 ans et emploie 32 personnes.