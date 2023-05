Isère : une fillette de 10 ans enlevée à Fontaine, le père est activement recherché

C'est une scène inhabituelle et plutôt violente qui s'est déroulée vers 8h15 jeudi matin boulevard Joliot-Curie, à Fontaine (Isère), dans la banlieue grenobloise, près du centre social Romain-Rolland. Une femme qui se dirigeait vers sa voiture stationnée un peu plus loin, en compagnie de sa fille de 10 ans, a été aspergée de lacrymogène par deux hommes et tiré vers un autre véhicule, une Peugeot 307 grise, qui a ensuite pris la fuite.

Malgré un visage partiellement masqué, la femme a reconnu le papa de la fillette. Le second homme lui était cagoulé et n'a pas pu être identifié immédiatement. Une piste du père que confirme Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble.

Importants moyens policiers et vidéosurveillance

L'origine de cet enlèvement se trouverait donc dans un conflit familial et de droit de garde. Les kidnappeurs et la fillette sont toujours recherchés. La police grenobloise a engagé des moyens importants pour tenter de retrouver la fillette au plus vite, appuyée, en ce qui concerne les faits, par les images de vidéoprotection de la ville dans ce secteur. Selon la famille la maman a, elle, été conduite brièvement ce matin à l'hôpital, en état de choc. Elle est rentrée chez elle depuis.

Une alerte des proches sur les réseaux sociaux

En l'état la procédure "Alerte enlèvement" n'a pas été déclenchée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas. Elle répond à des critères très précis. L'alerte a par contre été déjà largement donnée par les proches de la maman sur les réseaux sociaux.

Le message ci-dessous a été réalisé et diffusé par des proches de la fillette :