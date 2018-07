Villiers-le-Pré, France

Une collision frontale tôt ce matin dans le Sud-Manche, sur la départementale 163 à Villiers-le-Pré. Deux voitures se sont percutées. Dans la première, deux fillettes et leur mère. La plus jeune, 2 ans et demi, est en état d'urgence vitale absolue. L'hélicoptère Dragon 50 l'a évacuée vers l'hôpital de Caen. Sa grande soeur de 7 ans et la maman sont plus légèrement blessées.

Elles venaient de prendre la route de Sacey, un village juste à côté des lieux de l'accident. Elles ont été transportées à l'hôpital d'Avranches, de même que le conducteur qui arrivait en face, un homme de 62 ans. 24 pompiers ont été mobilisés pour intervenir sur place.

On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident. La gendarmerie de Pontorson a ouvert une enquête.