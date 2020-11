Une fillette de deux ans retrouvée morte dans son lit à Molay

Dimanche 9 novembre vers 14 heures, une enfant de deux ans a été retrouvée morte par sa mère et son compagnon, à Molay (Jura). Après l'avoir couchée vers minuit, l'homme affirme qu'elle dormait et respirait à trois heures trente du matin. Le parquet a ouvert une enquête et demandé une autopsie.

Une petite fille de deux ans retrouvée morte dans son lit à Molay, près de Dole dimanche 8 novembre à 14 heures. Sa mère et son compagnon ont immédiatement appelé les secours mais la petite était déjà décédée. Le parquet a ouvert une enquête et demandé une autopsie.

Encore en vie à 3h30 du matin, la fillette est retrouvée morte à 14h

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, après une soirée, le couple et la fillette déclarent être rentrés chez eux à Molay. La mère de l'enfant et son compagnon disent avoir immédiatement couché la petite. A 3h30 du matin avant d'aller dormir, l'homme passe dans la chambre de la fillette et selon lui, elle dort sur le ventre et respire.

Seulement voilà, le lendemain, dimanche 8 novembre, à 14 heures, quand sa mère tente de la réveiller, l'enfant de deux ans ne respire plus. Son compagnon a essayé de la réanimer avant que les secours arrivent mais une fois sur place les pompiers constatent le décès.

Pas de traces de coups sur le corps de l'enfant, les gendarmes de Tavaux remarquent un liquide dans son lit. Il pourrait s'agir de vomis.

Une enquête en cours, les résultats de l'autopsie attendus en fin de semaine

Le parquet a ouvert une enquête et demandé une autopsie, dont les résultats devraient être connus en fin de semaine. Le procureur de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal réclame une analyse toxicologique.

D'après la gendarmerie, la mère serait âgée de 19 ans et serait actuellement enceinte. La fillette décédée est déclarée sans père à l'état-civil.