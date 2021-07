Une fillette de 3 ans blessée par des feux d'artifice à Mandeure

Une enfant de trois ans a été blessée mardi soir par des tirs de feu d'artifice à Mandeure dans le pays de Montbéliard. Elle a été brûlée au ventre et aux jambes. Elle est sortie de l'hôpital ce mercredi et ne souffrira pas de séquelles graves. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires.

Des feux d'artifice lancés par un ou des particuliers a blessé une fillette de trois ans à Mandeure, dans le Doubs. Les faits se sont déroulés dans la soirée de mardi. La fillette, qui a été brûlée au ventre et aux jambes, a été transportée à l'hôpital de Trévenans. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, elle a pu sortir ce mercredi et n'aura pas de séquelles graves. Une enquête est toutefois ouverte par la gendarmerie du Doubs pour "blessures involontaires" et tenter d'éclaircir les circonstances de cet accident.

La personne qui a mis en place le feu doit être identifiée

Alors que plusieurs personnes se trouvaient dans la rue du cimetière, dans des circonstances à éclaircir, un feu d'artifice a été lancé. Il s'agit d'un feu d’artifice contenu dans une sorte de boîte et qui tire le feu de manière automatique et en continu. La boîte en question s'est couchée ou a été mal positionnée, le feu a ainsi touché la fillette. Les enquêteurs doivent maintenant identifier la personne qui a mis en place ce feu d'artifice.