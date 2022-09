Une fillette de 5 ans renversée sur un passage piéton à Grand-Quevilly, son pronostic vital engagé

Un accident grave a eu lieu ce mardi 20 septembre dans l'après-midi. Sur l'avenue Léon Blum à Grand-Quevilly, un conducteur a doublé plusieurs voitures à l'arrêt au niveau d'un feu rouge. L'homme de 20 ans a notamment remonté l'avenue via une piste cyclable sur la droite de la chaussée. Au feu rouge, il a continué sa folle course et a percuté une fillette de 5 ans.

Pronostic vital engagé

La jeune victime a été prise en charge par le SAMU et les pompiers. Elle a été transportée au CHU de Rouen, son pronostic vital est engagé.

Le chauffard a été interpellé sur les lieux de l'accident. Il n'avait pas consommé de l'alcool. Il est toujours en garde à vue, l'enquête des forces de l'ordre se poursuit.