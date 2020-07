Une fillette de 6 ans dans un état grave après une chute au Malsaucy

Une enfant de 6 ans a été transportée en hélicoptère vers le CHU de Besançon ce dimanche en début de soirée, en état d'urgence absolue. La fillette a fait une chute à la base de loisirs du Malsaucy alors qu'elle s'amusait sur l'aire de jeux située près de la plage.

Les pompiers du Territoire de Belfort ont été appelés vers 18h. Les circonstances de sa chute ne sont pas encore claires. Pour l'instant, personne ne sait exactement comment et pourquoi elle est tombée. C'est ce que devra déterminer l'enquête de gendarmerie. On sait seulement que ses blessures sont graves et qu'elle souffre au moins d'un traumatisme crânien.