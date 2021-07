Une fillette de 6 ans originaire de Haute-Savoie meurt écrasée sous une roulotte dans le Tarn

Une petite fille de six ans est morte après avoir été écrasée par une roulotte à Viviers-lès-Montagnes (Tarn) ce samedi vers 18 heures. L'enfant, originaire de Haute-Savoie, venait d'arriver en vacances dans la région sa famille. La maman et ses trois enfants, cette fillette de 6 ans et demi, son frère de 10 ans, et sa grande sœur de 17 ans, étaient en train de rentrer vers leur lieu d'hébergement, près d'une une ferme, quand l'accident s'est produit.

Une cellule psychologique mise en place

La petite fille de la roulotte avec le guide, pour orienter le cheval. Elle a tenté de remonter dans le véhicule en marche, a perdu l'équilibre et s'est faite aspirer. La fillette a été écrasée par la roue avant droite. Consciente dans un premier temps, elle est morte sur place d'un arrêt cardiaque sous les yeux de sa famille. Les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte par les gendarmes. Le reste de la famille a été transporté vers Toulouse, où une cellule psychologique est mise en place.