Une fillette de 8 ans décéde dans un accident de la route dans le Nord Deux-Sèvres

Vers 22h50, les pompiers ont été appelés sur un accident de la route à Boussais, au lieu-dit le Patis. Un accident entre deux voitures, dans le 1er véhicule une femme de 70 ans grièvement blessée et une fillette de 8 ans qui n'a pas survécu. Dans l'autre voiture, 5 personnes âgées de 28 à 86 ans ont été blessées et prises en charges. Les blessés ont été transportés vers l'hôpital Nord Deux Sèvres et le centre hospitalier de Niort. On ignore encore les circonstances de cette collision mortelle.