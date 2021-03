Une fillette de deux ans a été sauvée des eaux de la Sorgue

La petite fille et ses parents se promenaient en bord de Sorgue à côté de chez eux non loin du centre de loisir saint Jean quand l’enfant a disparu. Elle a échappé à la vigilance de ses parents qui n'ont pas tardé à s'en rendre compte et à se lancer à sa recherche. Très inquiets ils craignaient un rapt et ont fait appel aux passants pour savoir s'ils avaient vu quelque chose.

Réanimée par un témoin

Un de ces promeneurs a décidé de longer la Sorgue vers l'aval et 50 mètres plus loin a découvert la fillette le nez dans l'eau, inanimée. Il n'a pas hésité et récupéré le petit corps inerte sur lequel il a immédiatement pratiqué un massage cardiaque réussissant à lui rendre son souffle. La fillette a étéprise en charge par les pompiers et hospitalisée à Avignon où elle se trouve toujours en réanimation.