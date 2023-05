Une fillette de deux ans manque de s'étouffer, elle est sauvée par les habitants de la commune de Craintilleux

Il était 20 heures, dans la commune de Craintilleux, dans la Loire, lorsque la vie de Valentina, deux ans, bascule. Valentina confond son gâteau avec son chouchou et s'étouffe, au moment même où son père reçoit un appel de sa femme hospitalisée. C'est Milo, le grand-frère de 3 ans et demi, qui alerte son père, Jordane : "mon premier réflexe c'est de la faire vomir, mais elle vomissait du sang, alors de suite, je suis allé chercher de l'aide dehors avec Milo".

Une première voiture s'arrête et, par chance, l'automobiliste avait déjà vécu cette situation. Il est le premier à intervenir et porte les gestes de premiers secours. Il sera vite rejoint par d'autres automobilistes et les infirmières de la commune alertées par un passant.

Du bouche-à-bouche jusqu'à l'arrivée des pompiers

Pendant quelques secondes, les infirmières paniquent. "Heureusement, Ludo, le mari de ma collègue (et maintenant amie), prend la petite, la frappe dans le dos, nous regarde et nous la rend", raconte Jessica, "c'est à ce moment-là que nous avons un déclic". Elles savent qu'elles n'arriveront pas à sortir le chouchou, alors elles maintiennent Valentina vivante jusqu'à l'arrivée des pompiers en lui faisant du bouche-à-bouche. Mais juste avant leur arrivée, Valentina cesse de nouveau de respirer se souvient Jordane, "le pompier a sauté du camion en marche en voyant ma fille bleue". Après une grosse frayeur, ils sont arrivés à extraire le chouchou et elle n'aura aucune séquelle : "dès le soir même, elle allait bien et le lendemain, elle chantait, elle criait et courrait... elle vivait normalement quoi."

Cette chaîne de solidarité a surpris Jordane : "on se dit qu'on est dans une société individualiste et même dangereuse avec tous ces faits divers, mais là, tout le monde s'est arrêté et tout le monde m'a aidé. Désormais, ils font tous partis de ma famille et de la vie de Valentina, même ceux que je n'ai pas réussi à retrouver et dont je ne connais pas le nom".

Deux semaines plus tard, la famille souligne l'importance de se former aux gestes de premiers secours

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la mère de Valentina remercie toutes ces personnes anonymes et les professionnels de la santé qui ont sauvé la vie de sa fille. Elle explique aussi qu'elle cherche une formation aux gestes de premiers secours. Dans la Loire, la Croix Rouge et la Protection Civile proposent des formations. Les pompiers aussi forment gratuitement les enfants à partir de 10 ans.

Pour Jessica, l'une des infirmières, se former est essentiel que l'on soit soignant ou non : "Milo a eu les bons gestes en alertant son père, Jordane a eu le bon réflexe de sortir, le premier automobiliste connaissait les bons gestes et il n'est pas un soignant, Ludovic a eu les bons gestes et ce n'est pas un soignant. Nous aussi, en tant qu'infirmières, l'urgence de la rue on ne sait pas ce que c'est, il faut faire et refaire les recyclages !"

Le maire de Craintilleux a décidé d'organiser des formations en juin, accessible à une trentaine de personnes. Elles se feront avec les pompiers et les infirmières de la commune. Georges Thomas explique même qu'il voulait changer le défibrillateur de la mairie pour qu'il soit homologué aux enfants.

Le maire rappelle qu'il est toujours à la recherche du premier automobiliste à s'être arrêté, "s'il nous entend, qu'il se fasse connaître à la mairie de Craintilleux" afin de pouvoir organiser une remise de médailles.

loading