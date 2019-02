Une fillette de huit ans meurt dans accident de la route à Renescure

La petite fille a été renversée par un camion, peu après 7h ce vendredi matin, alors qu'elle traversait la RD642 à la hauteur de Renescure, entre Hazebrouck et Saint-Omer. Sa grande sœur a été légèrement blessée.

Renescure, France

C'est un nouveau drame sur la route dans notre région. Une fillette de huit ans est morte, écrasée par un camion, en traversant la route départementale 642 à Renescure. L'accident a eu lieu vers 7h30, ce vendredi 8 février 2019. La circulation était dense sur la RD 642, et les véhicules roulaient pare-chocs contre pare-chocs. La départementale traverse le centre-ville de Renescure et la maman de la fillette, qui accompagnait ses trois enfants à l'école, a voulu profiter d'un moment où les voitures étaient à l'arrêt pour traverser. Il y a un passage piéton à ce niveau de la route mais, selon les gendarmes, il était obstrué par un camion. C'est devant ce poids lourd que la famille traverse, alors qu'au même moment la circulation reprend. Le chauffeur, du haut de sa cabine, démarre sans voir la fillette et sa sœur au pied du camion. Il écrase la petite fille, qui est morte sur le coup. Sa grande sœur est légèrement blessée, elle a été hospitalisée à Helfaut.

Le chauffeur est en garde à vue à la gendarmerie d'Hazebrouck, les tests de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants se sont révélés négatifs. Cet accident a lieu alors que le département du Nord est en pleine réflexion sur l'aménagement de la RD 642, une route qui voit passer près de 15 000 véhicules par jour, dont 10% de poids lourds.