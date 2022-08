Une fillette de onze ans décédée dans un accident de voiture près d'Evreux

La mère de la fillette était au volant et rentrait de Paris vers Evreux, dans la nuit de lundi à mardi, vers deux heures du matin, lorsqu'elle a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux.

Une fillette de onze ans est morte dans un accident de voiture dans la nuit de lundi 29 août à mardi 30 août 2022.

Elle rentrait de Paris en direction d'Evreux, dans l'Eure, avec sa mère de 35 ans et ses frères et soeurs âgés de un, trois et six ans.

La voiture a fait une sortie de route sur la nationale 13 à hauteur de Caillouet-Orgeville.

Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé de l'autre côté de la chaussée.

Les enquêteurs privilégient la piste de l'endormissement au volant ou de la traversée d'un animal (que la conductrice a voulu éviter).

La mère et les frères et sœurs, choqués mais légèrement blessés ont été transportés à l'hôpital d'Evreux.