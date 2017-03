Une fillette de trois ans battue dans un huis clos familial à Béziers

Un an et six mois de prison ferme pour avoir battu une fillette de trois ans, le tribunal correctionnel de Béziers jugeait ce mercredi un couple où la violence était quotidienne.

Un couple était poursuivi ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir maltraité une petite fille de trois ans, le mois dernier. L'enfant conduite à l'hôpital présentait entre autre une blessure à la bouche due à un coup de pied. La mère, 22 ans, et son compagnon qui n'est pas le père vivaient dans la violence.

La jeune mère, Charlène, très pâle, les cheveux tirés en arrière en chignon, est debout immobile, le visage impénétrable. Pas un seul coup d’œil pour son compagnon, Ruiz, de qui elle attend un enfant, à ses côtés dans le box. Celui qui l'a battue à coup de barre de fer. Il a aussi battu la fillette de trois ans. Mais il minimise. Elle, nie carrément.

D'où viennent les traces de coups retrouvées sur le corps ? "Ma fille a pu se les faire en jouant. Elle est très agile". Elle veut dire remuante. L'explication est classique relève le procureur, une mère excédée par des pleurs, des caprices, et qui craque.

Ils sont reconnus coupables tous les deux, condamnés à un an de prison ferme pour le compagnon, 6 mois pour la jeune maman, la justice leur demande aussi de se soigner. Quand à la petite fille, elle a été confiée à une famille d'accueil.

Ce drame aurait pu être évité si les services sociaux avaient fait leur travail estime l'avocat de la maman Emmanuel Le Coz "Il y a eu plusieurs intervenants des services sociaux qui sont manifestement passés à côté des faits de violence à l'encontre de la petite Léa. Le système de détection n'est pas parfait car nous sommes dans une histoire de violence entre les parents qui dégénère contre l'enfant dans un huis clos familial où chacun se voile la face. La maman est une victime dans cette histoire"