Une fillette de trois ans et son papa tués par un camion en Corrèze : l'effroyable accident a été jugé

Le glaçant accident de la route ayant fait deux morts à Donzenac en Corrèze, le 8 février 2018, vient d'être jugé ce jeudi à Brive. Ce jour là, un poids-lourd se déporte sur la voie de gauche et percute frontalement la voiture arrivant en face fauchant la vie d'une fillette et de son papa.

Le dossier d'un effroyable accident de la route vient d'être jugé, ce jeudi, au tribunal de Brive. Les faits remontent au 8 février 2018 vers 8h30 à Donzenac, en Corrèze. Sur la départementale 25 vers Allassac, au lieu-dit 'Le Gaucher', un poids-lourd se déporte sur la voie de gauche et percute de plein fouet la voiture qui arrive en face, avant de se coucher sur cette même voiture. Prisonniers du véhicule, un papa de 32 ans et sa fillette de 3 ans décèdent sur les lieux.

Salarié d'une entreprise de transport basée près d'Agen, le chauffeur de 56 ans comparaissait ce jeudi et devait répondre du chef d'homicides involontaires. L'enquête, menée dans le cadre d'une information judiciaire, a permis d'établir que l'homme n'avait consommé ni alcool ni drogue, que son camion était en règle et que sa durée de conduite ne posait pas de difficulté. L'homme ne roulait pas trop vite non plus. Mais c'est en voulant redresser son poids lourd alors que la remorque vient de mordre le bas côté que le chauffeur perd le contrôle et fait une embardée fatale.

Une inattention du chauffeur

Selon le parquet, les débats ont porté ce jeudi sur une éventuelle distraction faite par le gps du poids lourd, il s'est déclenché peu avant. " Mais, de mon point de vue, les expertises se suffisent à elles-mêmes : elles mettent en évidence une inattention du chauffeur qui a conduit au défaut de maîtrise " indique Yann Le Bris, le procureur de Brive. Pour cela, il a requis deux ans de prison avec sursis et l'annulation du permis du conducteur. La défense, elle, a plaidé la relaxe. Le jugement sera connu début juillet.