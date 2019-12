Grand Nancy : Une fillette de quatre ans intoxiquée par les fumées dans un incendie à Maxéville

Un feu a pris vers 3 heures du matin cette nuit, dans un appartement rue du Terroin à Maxéville au nord de Nancy. Les fumées ont incommodé une quinzaine de personnes, dont une voisine âgée de quatre ans. Perdue dans la cage d'escalier, elle a été retrouvée au sol et prise en charge par les pompiers.

Maxéville, France

Un feu a pris vers 3 heures du matin ce samedi 28 décembre, rue du Terroin à Maxéville. Dans un appartement au deuxième étage d'un HLM, des flammes sont apparues derrière le canapé du salon, sans qu'on puisse en déterminer la raison pour le moment.

Les fumées ont envahi la cage d'escalier. De nombreux voisins, inquiets, ont préféré quitter l'immeuble plutôt que de se confiner chez eux. Ils ont dû alors traverser les fumées dans les escaliers.

La petite fille est hors de danger

Parmi eux, une maman aurait descendu les marches avec ses trois petits enfants. Sa fille de quatre ans se serait alors perdue dans les fumées, sans que sa mère ne puisse la retrouver, d'après le maire de Maxéville qui était sur place.

Ce sont les pompiers qui sont tombés nez à nez avec la fillette, allongée sur le sol. Les soldats du feu lui ont prodigué les premiers soins d'urgence. Intoxiquée mais saine et sauve, elle a été transportée à l'hôpital de Nancy.

"On est passé tout près du drame"

D'après les pompiers, une quinzaine d'autres personnes ont été contrôlées suite à l'exposition aux fumées. Les flammes ont été vite maîtrisées par les pompiers, explique le lieutenant Damien Frézé, chef de groupe du secteur Nancy-Gentilly et responsable de l'intervention. Il y était cette nuit avec une vingtaine de pompiers des casernes de Nancy-Joffre et Nancy-Gentilly.

Le maire de Maxéville, Christophe Choserot, s'est rendu sur place en pleine nuit. "C'est miraculeux, on est passé tout près du drame avec cette petite fille. Quand on a un incendie dans un quartier HLM, dans ces tours-là ça peut très mal tourner, on est tout de suite inquiets", souffle le maire.

Une maman et ses trois enfants vivaient dans cet appartement, désormais inhabitable. Hébergés par des amis, la mairie regarde avec le bailleur social où ils pourront être relogés.

Interview du maire de Maxéville, Christian Choserot, qui était sur les lieux du drame. Copier