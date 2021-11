Une fillette disparue à Blain, en Loire-Atlantique, ce mercredi matin a été retrouvée saine et sauve en fin de journée. Elle se trouvait chez une voisine, à moins d'un kilomètre de chez ses parents. Cette femme n'avait pas prévenu les secours qu'elle avait récupéré l'enfant dans la rue.

Blain : portée disparue le matin, une fillette retrouvée saine et sauve le soir

Une belle frayeur et d'importants moyens déployés pour une issue heureuse, ce mercredi à Blain au nord de Nantes : une fillette portée disparue a finalement été retrouvée saine et sauve.

Tout commence en début de matinée, ce mercredi. Les parents cette petite fille de 6 ans préviennent les gendarmes de sa disparition. Elle a échappé à la vigilance des deux adultes et ils n'arrivent pas à la retrouver. La compagnie d'Ancenis déploient alors les grands moyens pour lancer les recherches. Une cinquantaine de gendarmes et un chien ratissent le secteur, un hélicoptère survole la zone. Même les pompiers prêtent main forte et inspectent les bords du canal de Nantes à Brest.

Un avis de recherche est diffusé, et à ce moment-là, une habitante du quartier se manifeste. Elle vit à moins d'un kilomètre du domicile des parents de la disparue. Elle explique avoir récupéré la fillette qui errait seule dehors, le matin même, mais elle a juste oublié de prévenir les secours.