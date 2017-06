Une fillette meurt écrasée par un car à Orchamps-Vennes, dans le Doubs

Terrible accident ce mercredi matin au centre du village d'Orchamps-Vennes dans le Doubs. Un car a percuté plusieurs voitures avant d'écraser une fillette de 2 ans et demi et sa grand-mère. L'enfant est morte, sa grand-mère est grièvement blessée.

Ce mercredi matin, un car a percuté une fillette de deux ans et demi et sa grand-mère en marche arrière. La fillette est décédée, sa grand-mère a été transportée vers le CHU de Besançon. Les circonstances de cet accident sont encore floues car il n'y avait pas de chauffeur ni de passager dans le car.

Le chauffeur venait de terminer sa tournée scolaire, il avait stationné son car pour faire une petite course, le car est parti tout seul en marche arrière. Il a dévalé la Grand rue sur plusieurs mètres, percuté trois voitures avant de faucher la grand-mère et sa petite-fille. L'enfant âgée de 2 ans et demi n'a pas survécu, la grand-mère âgée d'une soixantaine d'années est grièvement blessée, elle a été transportée par hélicoptère vers le CHU de Besançon, son pronostic vital n'est pas engagé.

Plusieurs habitants du village ont entendu le choc mais ils n'ont pas vu directement le car foncer sur les victimes. Une cellule psychologique a été mise en place. La famille des victimes est d'Orchamps-Vennes.