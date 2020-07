Une fillette et son père recherchés par la police à Villeneuve-lès-Avignon

Une fillette de 11 ans est activement recherchée par la police sur le secteur de Villeneuve-lès-Avignon. Samedi, le père de la jeune fille est de passage dans le Gard, et demandé à son ex compagne de passer la journée avec sa fille. Ils n'ont plus été revus depuis.