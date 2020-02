Une fillette grièvement blessée par la chute du portail d'un stade de rugby à Vendres

Vendres, France

Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée ce lundi après-midi à Vendres. L'enfant jouait avec des amis autour du stade de rugby de la commune lorsque le portail du stade s'est effondré sur la fillette.

D'après les témoignages recueillis sur place, plusieurs enfants jouaient avec ce portail coulissant, mais le poteau de butée qui permet de bloquer le portail à son extrémité était à terre. Il n'y avait donc aucun obstacle pour arrêter le portail qui est sorti de son rail et s'est écroulé sur l'enfant. Un portail de 5 mètres de long et 1,5 m de haut qui pèse environ 500 kilos.

La fillette est entre la vie et la mort, elle a été transportée par hélicoptère sur l'hôpital de Montpellier.

Un poteau de sécurité qui fait déjà polémique

Sur place ce lundi soir, c'est la consternation. Et on s'interroge déjà pour savoir pourquoi ce poteau de sécurité n'a pas été réparé. Plusieurs joueurs de rugby affirment que c'est un camion qui l'aurait percuté, il était déjà à terre vendredi lors de l'entrainement. L'entretien du stade et de ses alentours est également pointé du doigt.