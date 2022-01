Haute-Savoie : une fillette meurt après avoir été percutée par un skieur à Flaine

La journée de ski a viré au drame ce samedi 15 décembre à Flaine, en Haute-Savoie. Une petite fille de cinq ans est morte après avoir été percutée par un skieur, dans la matinée, sur la piste bleue "Les Serpentines". Selon les premiers éléments, au moment de cet accident, l'enfant faisait partie d'un groupe de cinq élèves encadrés par une monitrice de l'ESF. "L'enfant se trouvait à la queue leu leu derrière le groupe et s'apprêtait à faire un virage à droite quand elle a été très violemment percutée par le skieur arrivant à grande vitesse qui a essayé en vain de l'éviter", selon le parquet de Bonneville.

Enquête ouverte pour homicide involontaire

L'impact a eu lieu "plutôt en bordure de piste", alors que la météo était largement favorable. L'enfant, qui réside en Suisse avec ses parents, a été éjectée et est décédée rapidement après le choc.

Le mis en cause est un Haut-Savoyard de 40 ans. Il est extrêmement choqué et a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire "par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence" (au regard de la vitesse à priori excessive du skieur). L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Bonneville.