Une fillette meurt noyée à Villembits : "C'est un accident" témoigne une cousine de la famille

C'est un témoignage poignant dans l'affaire de la noyage en Bigorre, près de Trie-sur-Baïse, à Villembits. Ce drame s'est déroulé dans la nuit du 12 au 13 août, vers 1h du matin , en marge de la fête organisée ce soir-là dans la commune. Une mère et sa fille sont tombées dans la rivière, le Bouès. La petite fille âgée de deux ans était accrochée dans la poussette. Une fois secourue, elle a été transportée à l'hôpital de Pau mais est décédée le dimanche.

"Tout ce qui se raconte : l'alcool, la drogue, c'est faux."

Des gens étaient pourtant intervenus au plus vite suite à l'accident, pour la tirer du cours d'eau et lui faire un massage cardiaque. Un moment traumatisant comme le raconte une cousine de la famille qui livre sa version des faits : "Nous avions fini de manger. Ma cousine a décidé d'aller promener sa petite pour l'endormir loin de la lumière et de la musique. Elle a longé Le Bouès. Tout se passait bien. [...] Quand la petite a été endormie, elle a retraversé le canal, ce n'était pas une passerelle, ce n'était pas un pont. Tout ce qui se raconte : l'alcool, la drogue, c'est faux. Il y a un décès, on ne va pas blâmer les parents. [...] Ce que je vous conseille c'est de balayer devant votre porte. Ce n'est pas une erreur, c'est un accident."

