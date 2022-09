Une fillette de 18 mois mordue au visage par un chien-loup dans le Pas-de-Calais

Agée de 18 mois, une fillette a été mordue par un chien de la famille, au visage et à l'avant-bras, mardi 6 septembre vers 18h20, à Lestrem, au nord de Béthune (Pas-de-Calais).

Il est 18h20 ce mardi soir lorsqu'une fillette âgée de 18 mois est mordue, chez elle, par son chien, à Lestrem, dans le Pas-de-Calais, au sud de Merville (Nord). Elle est blessée au visage et à l'avant-bras et transportée au CHR de Lille en urgence relative.

Une espèce non reconnue

L'animal est un chien-loup américain, une espère exportée depuis peu en Europe et non reconnue comme domestique par la Société centrale canine. Seuls le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de Sarloos sont reconnus. L'animal a ensuite a été enfermé dans un enclos dans la maison.