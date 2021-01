Une fillette se pique avec une seringue sur une aire de jeux dans le centre de Montpellier

Une fillette de 5 ans s'est piquée avec une seringue abandonnée dans une aire de jeux pour enfants dans l'Ecusson à Montpellier lundi. Il s'agit de l'espace Corraterie Saint-Germain derrière la cathédrale Saint Pierre où les enfants de l'école Jean-Jacques Rousseau ont l'habitude de venir jouer après l'école. L'enfant est maintenant sous contrôle médical renforcé pour le sida et l'hépatite B.

Ce square n'est pas nettoyé comme il faudrait, on y trouve tout un tas de cochonneries. Forcement, c'est inquiétant pour un endroit normalement réservé aux enfants

Et forcément sa maman, Alexandra est inquiète car ce square réservé aux enfants est semble-t-il mal entretenu. "Ma fille est revenue avec l'aiguille coincée dans le pouce et ça saignait. Elle a dû trouver ça dans le bosquet. C'est quand-même un endroit qui est habituellement réservé aux enfants. Ça m'inquiète de me dire que à tout instant, il va falloir qu'on soit vigilant pour savoir où elle met les pieds et ce qu'elle va toucher. Ce qui est certain, c'est qu'on était lundi et que le parc n'a pas été nettoyé du week-end et que ça suffit pas de simplement enlever les bouteilles qui traînent régulièrement sur les manèges et qu'on retrouve peut être aux abords. Ça aurait pu être fait beaucoup plus sérieusement, mais c'est toujours sale. On y enlève des bouteilles, on y enlève des détritus classique, des éclats de verre, tout plein de cochonneries et des bouchons rouillés. Ce n'est pas vraiment entretenu. "

Trouver à 6 mois d'intervalle dans le même quartier, une seringue le long d'une école et une autre dans un square, on peut se considérer en insécurité sanitaire

Les enfants d'Agathe de 9 et 5 ans viennent eux aussi régulièrement jouer dans ce square sous la surveillance de la nounou. Ce qui est arrivé lundi l'inquiète forcément "J'ai moi même déjà trouvé une seringueavec une aiguille le long du mur de l'école de mon fils, l'école Jean-Jacques Rousseau non loin de ce square. Ça m'inquiète énormément dans la mesure où un enfant, ça joue à se cacher derrière les bancs, derrière les bosquets. Et ça a été le cas de cette petite fille. Et quand on parle de nettoyage aux abords, ça veut dire aller dans tous les coins de l'espace qui est réservé aux enfants pour s'assurer que c'est un espace sécurisé. Trouver en l'espace de six mois, deux seringues, l'une aux abords d'une école, l'autre dans un parc pour enfants, on peut se considérer en insécurité sanitaire."

Cette affaire rappelle ce qui s'est passé en 2018 au parc de la Guirlande dans le quartier Fuiguerolles à Montpellier, un enfant de 8 ans s'était blessé aussi sur une seringue. A l'époque le papa s'était publiquement indigné de la présence régulière de toxicomanes dans le quartier, la mairie avait alors mis en place des rondes. Mais aujourd'hui rien n'a changé pour Emmanuel, le papa. " _La police municipale a fait de la com à l'époque _pour montrer aux habitants du quartier qu'il se passait quelque chose, une action politique. En réalité, ça n'a duré que très peu de temps et ça fait plus de deux ans qu'il n'a plus du tout de patrouille ni de jour ni de nuit. Il y a toujours autant de trafic. moi qui vit dans le quartier, je le vois en rentrant du travail, ils ont pignon sur rue, les trafiquants, les guetteurs, les consommateurs circulent en toute tranquillité. Je suis un peu désabusé parce à l'époque, j'avais remué les media pour interpeller, les élus locaux et j'avais imaginé une action politique concertée avec la préfecture de police. Mais rien n'a avancé"

Du côté de la nouvelle municipalité de Montpellier, on reconnait que rien n'est réglé du côté du parc de la Guirlande. La toxicomanie et le trafic de drogue sont un vrai soucis dans ce quartier et sur l'ensemble de la ville. "Des actions de répression sont régulièrement menées avec la police nationale" rappelle l'adjoint à la sécurité.

Une politique de prévention de la toxicomanie doit aussi être développée en partenariat avec les associations sur le terrain. Elodie Brun Mandon sera l'invitée de France Bleu Hérault ce vendredi matin à 7h45

