Une formation du RAID pour apprendre la "désescalade" aux élus mosellans

En 2020, on a dénombré en France 1270 agressions, menaces ou injures envers des maires ou des adjoints. C'est trois fois plus qu'en 2019. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a demandé à ce que la police nationale développe une formation à la gestion des conflits à destination des élus. Elle a été élaborée par les négociateurs du RAID, et elle est dispensée au niveau local par des fonctionnaires de la police nationale. Une première session a eu lieu à l'hôtel de police de Metz, ce mercredi, à destination de huit élus mosellans.

Parmi eux, beaucoup de novices, qui n'ont pas forcément encore été confrontés à des situations tendues, et qui veulent savoir comment réagir. C'est le cas de Manuel Brocart, élu maire de Longeville-lès-Metz en mars 2020 : "C'est mon premier mandat. Je voulais voir à quel risque je peux être exposé, l'idée étant de voir comment, face à une situation hostile, l'on peut arriver à la désescalade."

Des jeux de rôle et des conseils concrets

La désescalade, c'est le maître mot de cette formation. Ici pas question d'apprendre à se défendre physiquement, mais bien à désamorcer un conflit, grâce à des jeux de rôle et des conseils concrets, voire très pratiques. "Par exemple, ne pas accueillir la personne dans un bureau où il y a des objets qui peuvent devenir des projectiles. On y pense pas forcément, mais un coupe-papier, ça peut devenir une arme", retient Christian Koenig, le premier adjoint au maire de Petite-Rosselle.

Si on parle de manière apaisée, naturellement, on fait descendre son interlocuteur en pression." - Commissaire Luc Brun

Mais l'idée, c'est surtout d'apprendre à dialoguer. Le commissaire Luc Brun, chef du service de la voie publique, est l'un des référents de la formation, et il explique : "Quand vous avez une personne qui est extrêmement véhémente face à vous, si vous êtes aussi véhément, chacun va essayer de parler plus fort. Donc, on parle moins fort, tout simplement. Si on parle de manière apaisée, naturellement, on fait descendre son interlocuteur en pression. Et là, on peut commencer à discuter."

Evidemment, la réalité n'est pas toujours aussi simple. Mais l'idée est de donner une sorte de boîte à outils aux élus. D'ailleurs, d'autres sessions de formation sont prévues à la rentrée.