Une fourgonnette passe la nuit sur le toit d'un abribus et amuse internet

Comment est-elle arrivée là ? Mystère ! Une fourgonnette de type Peugeot Partner a passé la nuit posée sur le toit d'un abribus, dans le bourg de Plounéventer (Finistère). Ce sont les riverains qui l'ont découverte en ouvrant leurs volets lundi matin dans le bourg embrumé. Personne n'a rien vu ni rien entendu pendant la nuit.

Le propriétaire a été rapidement retrouvé grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, et la fourgonnette a été descendue dans la matinée. L'abribus, très solide, n'a pas été abîmé. Les gendarmes de Landivisiau ont ouvert une enquête. Une enquête bien sérieuse, même si malicieux sur les réseaux sociaux, ils évoquent également la piste d'un Gaulois au menhir... Elle récolte ce mardi matin plus de 300 commentaires.

Des internautes peuvent peut être commencer à aiguiller les enquêteurs finistériens. "PlounéVENTER", commente Freddy sur Twitter, c'est "clairement une bourrasque !", même si Freddy n'a pas sous les yeux le dictionnaire de prononciation des noms de lieux bretons.

"Vengeance à la bretonne", avance Rominouzh également sur Twitter, quand d'autres évoquent "de l'art contemporain", ou un "artiste incompris."

Les gendarmes ne sont pas les seuls à s'en amuser. Sur le groupe "Neurchis de Bretons", on peut lire : "Il ne se passe jamais rien dans la campagne bretonne." Et la réponse photo à l'appui : "Les Léonards bourrés un dimanche soir : Hold my chouchen". En tout cas certains, comme Nelsbeal ont du mal à s'en remettre en ouvrant leurs volets : "Ce matin 8h30 je me réveil trkl je vais à la fenêtre jvois une voiture sur un abri bus ??"