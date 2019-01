Une fratrie soupçonnée d'une vingtaine de cambriolages arrêtée à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

C'est la conclusion d'une enquête longue de plusieurs mois : six frères, une soeur et deux amis de la fratrie, dont un mineur : ces neuf personnes ont été cueillies au petit matin, ce mardi 29 janvier à Saint-Brieuc. Ce groupe, déjà connu de la police, est suspecté d'une vingtaine de vols commis entre juillet et décembre 2018 à Saint-Brieuc, Trégueux et Ploufragan.

Des achats frauduleux grâce à des cartes bleues et des chéquiers volés

Ils auraient volé de nombreux objets, ainsi que des cartes bleues et des chéquiers avec lesquels ils auraient acheté des produits alimentaires, des jouets et du matériel électronique, notamment des ordinateurs. La perquisition de la police a aussi permis de retrouver une partie du butin accumulé.