Une fraude à l'ADBlue découverte dans le Morbihan

Les gendarmes de la brigade motorisée de Pontivy et les contrôleurs des transporteurs routiers de la DREAL (Direction régionale de l'environnement notamment) ont découvert un dispositif de détournement des gaz d'échappement sur un véhicule contrôlé dans le Morbihan au mois de mars.

ⓘ Publicité

Le dispositif permettait de dévier les gaz d'échappement du circuit de filtrage ADBlue, ce qui permet au transporteur de faire des économies de carburant, mais qui pollue beaucoup plus ! Entre 5 et 22 fois plus que la norme affirme l'étude citée par les gendarmes.

Economies de carburant et pollution démultipliée

L'ADBlue est un additif composé d'eau déminéralisée et d'urée, qui, lorsqu'il est injecté dans le tuyau d'échappement permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote (qui sont transformées en azote et en vapeur d'eau).

Le responsable du transporteur mis en cause est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lorient. Le véhicule contrôlé devra être remis aux normes et le dispositif de filtrage des gaz a été saisi et détruit.