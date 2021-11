Selon un communiqué de la préfecture de la Sarthe, 300 personnes ont participé à une "free party" non autorisée ce week-end des 20 et 21 novembre dans la zone industrielle sud du Mans (Sarthe). Plusieurs interpellations ont eu lieu dimanche, suivies de gardes à vue.

Une "free party" non autorisée rassemble 300 personnes au Mans

Une free party (image d'illustration) s'est tenue au Mans dans la nuit de samedi à dimanche. Non autorisée, elle a rassemblé 300 personnes

La fête s'est tenue dans un ancien hangar désaffecté situé dans la zone industrielle sud du Mans (Sarthe) dans la nuit de samedi à dimanche : selon la préfecture de la Sarthe, 250 à 300 personnes ont participé ce week-end à une free-party non autorisée, avec mur de son, écran géant et dispositif d’éclairage. Dans un communiqué, la préfecture "condamne fermement cette manifestation musicale qui est intervenue en dehors des règles applicables à ce type d’événements et dans des conditions totalement irresponsables dans le contexte sanitaire de nouveau très dégradé dans la Sarthe".

Plusieurs interpellations

La police est intervenue dans la nuit de samedi à dimanche pour circonscrire les lieux, laissant le rassemblement se poursuivre. "La free-party s’est terminée dimanche après-midi dans le calme", précise la préfecture. "Elle a donné lieu à des opérations de contrôle opérées par la police nationale qui ont conduit à plusieurs interpellations suivies de gardes à vue de même que la saisie de deux véhicules contenant du matériel de sonorisation".

Parallèlement, les gendarmes ont menés "une opération de contrôle des flux qui a également permis de relever plusieurs infractions".