Plus de 200 fans de musique électronique se sont réunis dans le Haut-Forez dans la nuit de samedi à dimanche. Une free party, un rassemblement festif non autorisé, s'est déroulée sur un terrain de la commune de Sauvain, dans la Loire, classé Natura 2000. Le conseil régional a porté plainte.

Une free party réunit plus de 200 fêtards à Sauvain

Ils ont fait la fête toute la nuit de samedi à dimanche. Plus de 200 personnes s'étaient donné rendez-vous à Sauvain, dans le Forez, pour une free party, un rassemblement de musique électronique non autorisé. C'est un agriculteur qui a prévenu les gendarmes ce dimanche matin vers 6 heures.

Une nuit de fête sur un site classé Natura 2000

Sur place, les militaires ont compté plus d'une cinquantaine de véhicules. Les fêtards avaient installé un mur de son et des barnums sur ce site classé Natura 2000, un champ qui appartient à la réserve naturelle gérée par l'Office français de la biodiversité. Le conseil régional et le propriétaire de la parcelle ont porté plainte.

Dimanche en fin de journée, il restait encore une trentaine de personnes sur le site. Les gendarmes ont mené des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Les quatre organisateurs de la free party ont été identifiés. Ils sont originaires d'Aix-les-Bains, de Toulouse, d'Annonay et de la région lyonnaise. Au total, une trentaine de gendarmes des compagnies de Montbrison et de Saint-Étienne ont été mobilisés.