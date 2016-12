Une fresque en mémoire des trois jeunes morts dans l'explosion de Bas-en-Basset, en Haute-Loire

Une fresque a été inaugurée cette semaine en mémoire de Bastien, Maxime et Tristan, les trois adolescents tués dans l'explosion d'une maison à Bas-en-Basset (Haute-Loire) en juin 2015.

Ils portent leur numéro dans l'équipe de foot, ils sont plein de vie, unis, heureux : c'est le souvenir que tous ont voulu garder de Maxime, Bastien et Tristan, les trois adolescents tués dans l'explosion d'une maison à Bas-en-Basset, le 13 juin 2015.

La fresque, réalisée durant les vacances de la Toussaint sur un poste de distribution électrique de la commune a été inaugurée cette semaine. L'idée est née parmi les proches des victimes, un an après le drame. Ils avaient déjà installé une rocaille avec le nom des trois jeunes sur des pierres, juste à côté, et ils songeaient à utiliser ce poste électrique parce qu'il est à un endroit où tous se retrouvaient facilement. Quasiment au même moment, le maire et un animateur d'atelier artistique réfléchissaient à un projet de fresque et s'étaient rapprochés d'Enedis, anciennement ERDF.

C'est ainsi qu'Arnaud Blachon s'est retrouvé à travailler avec les jeunes sur le dessin puis sur la réalisation de la fresque. L'occasion pour chacun d'échanger des souvenirs, "une sorte d'exutoire", commente le graphiste.

Dix-sept jeunes de la commune y ont participé, dont l'adolescent rescapé et la sœur d'une des victimes. Tous ont signé sur le côté et ajouté cette phrase à laquelle ils tenaient : 'La mort n'arrête pas l'amour".

L'enquête menée pour élucider les circonstances du drame du 13 juin 2015 est toujours en cours, elle a été marquée cette année par la nomination d'un expert en explosifs.