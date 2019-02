Une fresque géante à Carhaix en hommage à Kendal Breizh

Carhaix-Plouguer, Bretagne, France

C'est un mur entier qui a été recouvert dans ce quartier de la gare. De face, le regard au loin, une hermine rouge surplombe le portrait d'Olivier Le Clainche. Sous son visage est écrit en breton "dalc'homp soñj" (souvenons-nous). Un an après la mort du breton, en Syrie, ses amis ont voulu lui rendre un nouvel hommage. Fañch, un de ses camarades, est "ravi". "Le propriétaire de la maison aimerait que cette peinture reste le plus longtemps possible".

Derrière l’échafaudage, apparaît le visage de celui qui était surnommé Kendal Breizh par les soldats kurdes. A ses côtés, une kalachnikov. "Une fois que l'arme a été posée, là, ça a interpellé" raconte SKP95JLM, l'artiste graffeur.

Pas de problématique pour l'urbanisme

Pour Fañch et les proches d'Olivier Le Clainche, le résultat est "parfait". "Beaucoup de gens passent, s'arrêtent et trouvent ça très beau." "On met de la couleur sur l'action, sur la cause" renchérit l'artiste. Pas banal de voir ce type d'oeuvre dans les rues de Carhaix, la fresque interpelle Jo Bernard, l'adjoint à l'urbanisme. Mais, il n'y voit "aucun problème".

La fresque sera terminée d'ici la fin de semaine © Radio France - Katell Uguen

Un hommage dimanche à Carhaix

Dimanche à Carhaix, un hommage sera rendu à celui qui était surnommé Kendal Breizh. Les participants se réuniront devant le graff. Une après-midi d'information sur la lutte du peuple Kurde aura lieu à cette occasion.