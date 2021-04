Une fresque inaugurée à Dieppe en hommage à Djason Tapin, le jeune homme disparu en mer l'été dernier

Une fresque en hommage à Djason Tapin a été inaugurée samedi après-midi à Dieppe. Ce jeune garçon de 14 ans a disparu en mer l'été dernier, emporté par les vagues alors qu'il se baignait près de la jetée. Son corps avait été retrouvé sur la plage du Petit-Caux, commune au nord de Dieppe. Pour lui rendre hommage, les coéquipiers de son club de foot, l'ES Janval, ont réalisé un graff sur le mur du club house avec l'aide de l'artiste Konu.

"Pour ne jamais l'oublier"

Avec son numéro, le 10, ses chaussures jaunes et ses cheveux blonds, il est bien reconnaissable sur le mur du club. "Cela représente Djason qui tire dans le ballon et nous qui le rattrapons. Il atterrie dans nos mains. C'est notre ange maintenant", explique deux de ses anciennes coéquipières. "On a fait cela pour ne jamais l'oublier. Leslastar c'était son surnom. On a écrit 'le sens de la veine', une phrase qui nous avait dit avant un match. On ne va jamais l'oublier", indique un ami d'enfance, partenaire de foot durant plusieurs années.

L'ensemble de la fresque a été réalisée avec l'aide de l'artiste Konu © Radio France - Rudy Pupin

Une quinzaine de membres du club ont participé, coachés par Konu, un graffeur de la région. Virginie, secrétaire de l’ES Janval a suivi le projet depuis le début : "Le projet c'était de réaliser une fresque avec les enfants. Ce drame est arrivé. Les enfants nous ont donc proposé de faire la fresque en hommage à Djason".

Les coéquipiers de Djason accompagnés de Virginie, la secrétaire du club, et de l'artiste Konu © Radio France - Rudy Pupin

Cet hommage fait chaud au cœur à la mère du jeune garçon, Isabelle Tapin : "C'est la star d'aujourd'hui. Il est fier. Ces responsables étaient comme des oncles des tantes, sa deuxième famille. Il y a ses potos, sa famille. Il parlait souvent de Janval à la maison", indique la maman qui porte le maillot de son fils. Les joueurs du club de Jeanval avec cette fresque auront à chaque match une pensée pour le jeune footballeur.