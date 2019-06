Une friteuse déclenche un feu à deux pas du Vieux-Port de Marseille

Ce jeudi matin vers 11h, les marins-pompiers de Marseille s'activaient pour éteindre un feu à deux pas du Vieux-Port, à côté de la place du Général de Gaulle dans le 1er arrondissement. Le feu s'était déclenché dans la matinée à cause de la friteuse défaillante d'un restaurant.

Marseille, France

Comme tous les matins, les employés du Pythéas, un restaurant qui donne sur la place du Général de Gaulle dans le 1er arrondissement de Marseille, ont préparé les fourneaux pour la journée à venir. Sauf qu'aujourd'hui, la friteuse a pris feu explique le patron de l'établissement fataliste : "Quand mon employée a allumé la friteuse, elle a pris feu".

Les employés ont tout tenté : "Ils ont essayé d'éteindre le feu avec l'extincteur et la bâche de sécurité, mais ça n'a pas fonctionné", ensuite "le feu s'est propagé à "la hotte". Heureusement, les marins-pompiers sont rapidement intervenus et le feu ne s'est pas propagé aux étages.

Aucun blessé

L'immeuble de cinq étage était entièrement vide selon les marins-pompiers qui sont intervenus. Aucun employé n'a été blessé non plus. Un soulagement pour le patron qui se lamente néanmoins parce que "la haute-saison" commence. Les habitants de l'immeuble peuvent d'ores et déjà réintégrer leur appartement. Il leur faudra s’accommoder de l'odeur de brûlé pendant quelques temps.

26 marins-pompiers et 9 engins ont été déployés sur cette intervention.