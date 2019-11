Une frontalière porte plainte pour agression sexuelle dans un train

Uckange, France

Une femme qui travaille au Luxembourg a porté plainte le 30 octobre au commissariat de Thionville pour agression sexuelle. Une semaine plus tôt, le 23 octobre, Sarah a été victime d’un frotteur dans un train bondé qui revenait du Luxembourg.

Un passager a réussi à discrètement la mettre à l’abri de son agresseur. Dany raconte cette scène qui l'a choquée dans ce train en unité simple, alors que parfois deux rames sont mises bout à bout, mais ce soir-là tout le monde était serré. Cela a duré quelques minutes, entre Bettembourg et Thionville, il est le seul à avoir réagi : "Il était en face d’elle mais il avait encore de l’espace, _il pouvait reculer_. Il se frottait vraiment contre elle, j’ai vu comme elle transpirait, elle mettait son sac entre lui et elle parce qu’il bandait, je le voyais. Et puis j’ai remarqué qu’elle me regardait, alors j’ai pris sa main doucement, et puis je l’ai tirée derrière moi. Ensuite j’ai cherché le contrôleur que je n’ai malheureusement pas trouvé. Mais le frotteur m’a suivi jusqu’à ma sortie du train. Je me suis demandé s’il voulait vérifier si j’allais contacter quelqu’un ou pas".

J'ai pris deux douches car je sentais encore sa main (Sophie Wiessler, victime d'agression sexuelle)

Suite au témoignage de Sarah sur Twitter, d'autres agressions sexuelles ont été signalées. Une journaliste, encore frontalière le mois dernier, Sophie Wiessler, a elle aussi été victime d'un homme qui lui a caressé les fesses quelques jours avant : "En plus de la vidéosurveillance, il faudrait aussi que des contrôleurs tournent un peu plus. On en voit rarement à cause du monde alors que s’il y avait une présence un peu plus affirmée des contrôleurs, cela pourrait aider".

Le 3117 pour signaler à la SNCF une agression

Sophie Wiessler était assise, un livre à la main côté fenêtre : "Entre Thionville et Uckange, j’ai senti des regards insistants. Et puis j’ai senti sa main qui me caressait ma hanche et ma fesse droite. J’ai été _tétanisée_, puis je me suis ressaisie, j’ai fermé mon livre et je me suis tourné vers lui pour le confronter et c’est à ce moment-là qu’il s’est levé et il est sorti en gare d’Uckange. J’ai été très énervée contre lui et contre moi parce que je n’ai pas su réagir comme il fallait et quand je suis rentrée chez moi, j’ai pris deux douches parce que je sentais encore sa main sur moi".

En 2019, deux cas de harcèlement sexuel envers le personnel CFL à bord d’un train ont été rapportés jusqu’au 25 octobre et six cas de harcèlement envers des voyageurs, un bilan à peu près constant depuis trois ans. Des agents de sécurité des CFL circulent dans 10% des trains, "les plus sensibles". De son côté, la SNCF incite les victimes à appeler sans tarder le 3117 ou par SMS le 31117.