Une fuite chimique fige un quartier de Grasse

Une fuite de méthanol, produit inflammable, a débordé ce lundi d'une cuve dans une usine de traitement travaillant pour les producteurs de parfums, ce qui a entraîné l'évacuation et le confinement des employés de l'entreprise Firmenich à Grasse (Alpes-Maritimes).

Grasse, France

L'alerte a été donné en milieu de matinée vers 10h30 dans le secteur de l'avenue Joseph-Honoré Isnard, au sud de Grasse : 96 personnes ont été évacuées et une cinquantaine ont été confinées. Les sapeurs-pompiers, une soixantaine sur place, ont mis en place le bouclage du secteur, inaccessible depuis aux véhicules et aux piétons.

Le méthanol, un produit inflammable, indolore, volatile et toxique, a dans un premier temps débordé d'une cuve, dans l'entreprise Firmenich puis une fuite de ce même méthanol a été constatée dans une des citernes de stockage.

Rapidement les risques de pollution des nappes phréatiques ont été écartés et les risques d'une explosion sont minimes. Le méthanol est actuellement vidé dans un bassin de rétention sous le contrôle des sapeurs-pompiers et des responsables QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement) de l'entreprise.