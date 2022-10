Une fuite d'acide chlorhydrique arrêtée par les pompiers à l'Isle-sur-la-Sorgue

"Une légère fumée noire se dégageait du bâtiment", racontent les pompiers une fois l'intervention terminée. Ce dimanche 30 octobre, ils sont intervenus pour un "accident chimique", et plus précisément une fuite d'acide chlorhydrique dans un laboratoire pharmaceutique situé chemin de Reydet à l'Isle-sur-la-Sorgue. À leur arrivée, les secours constatent que la fuite provient d'une cuve de 20 mètres cubes de ce produit toxique et en vident alors 17 000 litres dans des bacs de rétention qui seront ensuite transvasés dans d'autres cuves par une entreprise spécialisée. Cette fuite ne représente aucun danger pour l'environnement et la population selon les pompiers.

