Une fuite de gaz paralyse la circulation à Cherbourg-en-Cotentin

Grosse pagaille dans le secteur de la base navale à Cherbourg-en-Cotentin. Ce mercredi en début d'après-midi, une canalisation 4 bars de gaz a été éventrée rue de l'abbaye. La procédure gaz renforcé (PGR) a été immédiatement déclenchée. Vers 15h35, des agents de GRDF ont coupé l'alimentation de la canalisation : 1.200 abonnés ont été impactés. 20 pompiers et marins-pompiers sont intervenus. La police municipale a installé un périmètre de sécurité sur 100 mètres de rayon. Et 93 personnes ont été évacuées du secteur, notamment la MJC et le Cercle Chantereyne : ces personnes ont été rassemblées dans trois minibus mis à disposition par la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Périmètre de sécurité

Un incident qui n'est pas sans conséquence sur la circulation. La rue de l'abbaye est bloquée dans les deux sens aux voitures, mais aussi aux vélos et aux piétons. Des déviations sont mises en place à hauteur de la piscine Chantereyne. Sur les réseaux sociaux, la ville de Cherbourg-en-Cotentin demande aux automobilistes :

d'emprunter le boulevard Guillaume Le Conquérant pour traverser d'ouest en est

d'éviter les quais et de passer par le boulevard Mendès-France pour traverser d'est en ouest

Mais comme un désagrément n'arrive jamais seul, un accident de la circulation a eu lieu en milieu d'après-midi avenue Mendès-France : des auditeurs nous signalent une voiture sur le toit entre le rond-point de Poole et la gare.