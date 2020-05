Une fuite de produit chimique en gare de triage de Saint-Jory près de Toulouse

Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne sont mobilisés en gare de triage de Saint-Jory, près de Toulouse ce mercredi matin. Une fuite de matière dangereuse en provenance d’un wagon à quai a été signalée vers 6h30. Les trafics ferroviaire et routier ne sont pas impactés.

Un périmètre de sécurité a été établi sur l’ensemble de la gare et les agents présents ont été confinés un quart d'heure environ, le temps de vérifier quel était le produit en cause. Le liquide qui fuit au goutte-à-goutte d’un wagon transportant un caisson maritime est en fait un solvant destiné à la fabrication d’une encre d’imprimerie. Le wagon a été isolé dans une partie de la gare de triage. Toutes les cuves de ce wagon ont été passées au crible. A 12h30, la fuite avait été localisée par les pompiers de Haute-Garonne qui était en train de la traiter, avec l'aide de spécialistes en risque chimique. Les pompiers étaient encore 44 à la mi-journée, contre 55 un peu plus tôt.

Le SDIS 31 se veut rassurant, le produit est inflammable mais: "il n'y a pas de risque pour la population, on peut passer dans le secteur, en respectant les gestes barrières bien sûr ! "

Par ailleurs, les deux voies qui ne sont pas impactées sont maintenues en voie lente afin de permettre la poursuite du passage de fret de train de voyageurs.