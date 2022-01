Une fuite de produits insecticides après un accident de la route à Lacq

Une voiture est entrée en collision avec un camion-citerne ce lundi 3 janvier sur l'autoroute A64, à hauteur de Lacq. L'accident a provoqué la fuite de produits liquides insecticides que transportait le poids lourd, et a fait un blessé.

La circulation sur l'autoroute A 64 a été perturbée ce lundi 3 janvier en début de soirée dans le sens Bayonne-Toulouse, à cause d'un accident entre un camion et une voiture. Les deux véhicules sont entrés en collision à hauteur de Lacq vers 19h45 : un accident qui a fait un blessé et provoqué une fuite de produits que transportait le poids lourd.

La voiture a en fait percuté l'arrière du camion-citerne, ce qui a provoqué la fuite, des insecticides sous forme liquide qui se sont répandus, mais les secours sur place ont rapidement pu les contenir. Le conducteur de la voiture, un homme de 47 ans, a été légèrement blessé dans le choc et transporté à l'hôpital de Pau.

La voie a été coupée le temps de l'intervention des secours, pour évacuer le camion. Les pompiers indiquent qu'il n'y a pas de risques sur l'environnement.