Une fusillade à Saint-Laurent-du-Var fait un mort

La scène s'est déroulé au cœur du quartier Saint-Joseph, juste derrière la piscine municipale. Pendant que le Premier Ministre annonce ses nouvelles mesures de couvre-feu, ce sont des coups de feu qui sont tirés; 6 dans la rue Albert Camus selon des témoins. Une personne dans sa voiture est alors prise pour cible. Elle mourra des suites de ses blessures. La police nationale puis municipale arrivées sur place, bouclent une partie du quartier. On retrouve rapidement plusieurs impacts de balles dans le pare-brise d'une voiture. Une heure après, selon Nice-matin, un homme se présente aux forces de l'ordre et dit être le frère de la victime. Une audition qui va permettre d'identifier plus rapidement l'homme décédé et qui va faire progresser l'enquête. Une enquête pilotée par le parquet de Grasse.