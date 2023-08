Une fusillade dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier des Trois Cocus, à Toulouse

Une fusillade a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, un peu avant une heure du matin, place Micoulaud, dans le quartier des Trois Cocus, à Toulouse. Deux hommes, âgés de 19 et 25 ans, ont été légèrement blessés et transférés aux hôpitaux de Rangueil et Purpan.

ⓘ Publicité

La police nationale est intervenue sur place aux côtés des secours. Pour le moment, les circonstances de la fusillade restent floues.