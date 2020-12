Une fusillade entre bandes rivales sur l'île de Thau à Sète

Depuis plusieurs mois le quartier de l'île de Thau à Sète (Hérault) est le théâtre de scènes violentes sur fond de trafic de drogue. Ce jeudi matin , une fusillade a éclaté vers 11h sur la place de la Seincholle.

Plusieurs individus , des témoins parlent de 5 personnes cagoulées, ont débarqué en voiture et ont tiré avec des armes à feu en direction d'un groupe d'une dizaine de jeunes qui se trouvait là et qui a répliqué. Les policiers ont retrouvé une trentaine de douilles de calibres 7.62 et 9 mm.

Le RAID sur place

Une trentaine de policier se sont rendus sur place dont des hommes du RAID. Leur objectif : interpeller plusieurs des protagonistes qui se sont réfugiés dans un appartement. Les assaillants eux, ont pris la fuite.

Cette fusillade serait liée à une tentative d'homicide survenue le week-end dernier dans le quartier. Un jeune homme avait reçu une balle dans le mollet.

Les syndicats de policiers dénoncent le manque d'effectifs sur l'île de Thau ou le trafic de stupéfiants explose.