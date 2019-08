Une fusillade et une course poursuite dans le centre de Draguignan

Deux individus ont refusé d'obtempérer quand la police a voulu les arrêter hier soir à Draguignan. Une course poursuite s'en est suivie et un échange de tir a eu lieu devant le restaurant Mac Donald's. Les deux individus sont blessés.

Draguignan, France

Une fusillade hier soir à Draguignan et une course poursuite entre la police et des individus. La scène se déroule hier soir vers 20h30 , pour des raisons encore inconnues, deux individus refusent d’obtempérer quand la police veut les arrêter.

Les deux individus sont blessés

Une course poursuite est lancée avec les forces de l'ordre jusqu'au restaurant Mac Donald's où un échange de tir a lieu. Les deux individus sont touchés et blessés.

L'un d'eux est transporté par l'hélicoptère Dragon 83 en direction de l’hôpital Sainte Anne de Toulon. L'Inspection générale de la police nationale a été saisie de l’enquête.