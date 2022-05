Une fusillade fait deux blessés dans le quartier des Provinces à Cherbourg

Des coups de feu ont été entendu à la mi-journée ce samedi 28 mars dans le quartier des Provinces de Cherbourg. Le procureur de la République de Coutances, Mickaël Giraudet, indique qu'ils ont fait deux blessés, l'un au genou et l'autre à la cuisse. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Caen et au commissariat de Cherbourg.

Des coups de feu dans la partie commerçante du quartier

Dans le quartier, les rubans rouge et blanc de la police ne laissent guère de doute : la fusillade a eu lieu dans l'espace vert derrière l'avenue de Normandie où un périmètre de sécurité est en place. Un espace qui accueille des jeux pour enfants et des commerces. Devant le salon de coiffure de Céline, là aussi du ruban. Cette coiffeuse déjeune avec sa collègue dans son commerce quand la fusillade éclate : "On a entendu trois coups de feu. Deux personnes sont passées à côté du salon : un qui courrait et l'autre qui était blessé derrière." Céline a immédiatement fermé son salon à clé et attendu que la police arrive sur place. Son commerce est indemne, mais le bar-tabac voisin en revanche a reçu une balle dans sa vitrine. Heureusement, il y avait peu de monde au moment de la pause déjeuner.

Cet espace vert où a eu lieu la fusillade est situé entre les immeubles d'habitation et les commerces près de l'avenue de Normandie. Une partie du quartier fréquentée mais heureusement déserte à midi. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les habitants du quartier sont peu nombreux à vouloir s'exprimer mais nombreux sont ceux à faire part de leur inquiétude et de leur exaspération car ce n'est pas le première fois que cela arrive à cet endroit des Provinces.

Une seconde fusillade en un peu plus d'un an

En mars 2021 déjà, une fusillade avait éclaté au même endroit du quartier. Krysten habite ici avec son compagnon, et elle ne se sent pas en sécurité. "Régulièrement le soir, j'entends des coups de feu de ma fenêtre, j'en ai entendu mercredi dernier," raconte la jeune femme, "les gens de la commune le disent que ce n'est pas un quartier fréquentable." Krysten était d'ailleurs aux Provinces lors de la fusillade de l'année dernière : "J'ai vu un homme qui s'est fait tirer dessus au niveau du genou et j'ai dû appeler les pompiers." La jeune femme cherche à déménager mais face aux prix de l'immobilier et au manque de logement, elle n'a pas encore réussi à le faire malgré le fait qu'elle "ne se sente pas en sécurité".

La seconde coiffeuse de la place a fermé son salon ce samedi suite aux événements. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour Céline, il faut "que la mairie bouge, il faut des caméras". Pour cette commerçante, c'est la seule solution puisque les rondes de la police ne dissuadent pas les auteurs de ces coups de feu. Pierre-François Lejeune, adjoint au maire de la ville de Cherbourg en charge notamment de la sécurité et de la tranquillité publique indique qu'un projet de vidéo protection est déjà en cours. "On a travaillé avec le procureur de la République, la commissaire de police et la sous-préfète, sur les différents lieux où il fallait mettre de la vidéo-protection," explique l'élu, "et donc bien évidemment, cette place est concernée." L'investissement est déjà au budget précise Pierre-François Lejeune.